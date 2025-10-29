El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Así funciona el Centro Nacional de Huracanes

Con sede en Miami, trabaja en colaboración con una red mundial de radares, satélites y aviones meteorológicos, denominados 'cazahuracanes'

Alin Blanco

Alin Blanco

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:18

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) es el guardián que vigila todos los ciclones tropicales de los océanos Atlántico y ... Pacífico. La organización, perteneciente a Estados Unidos, tiene su sede en Miami, Florida, pero posee bases diseminadas en múltiples localizaciones y trabaja en coordinación con la red mundial de radares, satélites y aviones meteorológicos. De esta manera consigue información muy detallada de fenómenos que se encuentran a miles de kilómetros pero que pueden tener un gran impacto en la población americana.

