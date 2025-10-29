El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Familiares y vecinos, junto a los muertos acumulados en la plaza de Sao Lucas. Efe

La cifra de muertos en la redada de Río se eleva a 128 tras la aparición de 64 cadáveres en un bosque

Los familiares llevaron los cuerpos a una plaza y denuncian que algunos tienen tiros en la nuca y signos de tortura

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Miércoles, 29 de octubre 2025, 15:33

La violencia ha hecho estragos en varias barriadas de Río de Janeiro, donde la policía realizó el martes una macrorreda contra el narcotráfico que se ... saldó con 64 muertos, cuatro de ellos agentes. La cifra de fallecidos es mayor. Este miercoles, vecinos de la favela de Penha, situada en la zona norte de la ciudad, han acumulado en la la plaza de Sao Lucas los cadáveres de otras 64 personas, supuestamente muertas durante el cruento operativo policial de la víspera contra el grupo criminal Comando Vermelho. Los residentes hallaron los cuerpos en un bosque. La abogada de algunas familias, Flávia Fróes, asegura que algunas víctimas presentan disparos en la nuca y puñaladas, además de señales de tortura, según informa Folha. Asociaciones de Derechos Humanos califican este suceso como «la mayor masacre de la historia» de la ciudad.

