El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente colombiano, Gustavo Petro, en una conferencia de prensa en Bogotá. EFE

Petro extiende la decepción en Colombia al cumplir tres años de mandato

El presidente deja ser la gran esperanza, lastrado por sus salidas de tono y el fracaso de su gran promesa de lograr la paz total

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Jueves, 7 de agosto 2025, 18:59

A un año de expirar su mandato, Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda que ha tenido Colombia en su historia está pasando de ser ... la gran esperanza de un jefe de Estado distinto a un mandatario con dos caras, dicen algunos. Está orgulloso de lo que ha hecho, afirman sus más allegados. Pero es hostil a las críticas, ve enemigos en cualquiera que osa criticarlo, apuntan los más severos. En el balance registra luces y sombras. En las primeras aparecen las reformas estructurales en materia laboral, de pensiones, salud y agraria. En las sombras está su estilo de gobernar. No ha logrado la paz total, principal proyecto de su gobierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Casi 100.000 euros de multa para una cadena con un gimnasio en Oviedo que impuso el reconocimiento facial en el acceso
  2. 2 Un hombre de 66 años, herido grave tras ser arrollado por un tren en Pola de Siero
  3. 3 Primeras restricciones al consumo de agua por la escasez de lluvia en Asturias
  4. 4 Una conductora que viajaba con tres menores choca contra cuatro vehículos aparcados en Avilés
  5. 5 Las carabelas portuguesas se extienden por la costa asturiana
  6. 6 «¿Y esto, para qué sirve?»: los objetos más curiosos de la Feria de Muestras
  7. 7 Un hombre de 36 años, herido grave tras sufrir un accidente cuando reparaba una carretilla en Pravia
  8. 8 La sorpresa de Jesús Calleja a Asun, la asturiana de 75 años que lucha por «recuperar el valor de los pueblos»
  9. 9 Cortado el acceso por el puente de Eduardo Castro, en Gijón, tras la caída de cableado ferroviario
  10. 10 Escapa de un control, drogada y sin carné y acaba chocando contra un árbol en Gozón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Petro extiende la decepción en Colombia al cumplir tres años de mandato

Petro extiende la decepción en Colombia al cumplir tres años de mandato