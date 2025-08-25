El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un retrato del asesinado Miguel Uribe en su velatorio. EFE

El precio de aspirar al poder en Colombia: amenazas, secuestros y atentados

Los precandidatos a relevar a Gustavo Petro en 2026, cuando se celebrarán elecciones legislativas y presidenciales, se encuentran en el punto de mira

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:23

El temor a un atentado se ha instalado en el cuerpo de los catorce políticos que aspiran a luchar por la presidencia de Colombia en ... las elecciones de 2026. Motivos no les faltan. En junio, el precandidato de Cambio Radical, Miguel Uribe Turbay, recibió tres tiros durante un mitin en Bogotá y murió dos meses después en la clínica donde fue ingresado. Hace semana y media, el representante a la Cámara por la misma formación Julio César Triana salió ileso de un ataque de bala en Huila. Y el pasado jueves dos atentados simultáneos causaron una veintena de muertos –trece de ellos policías– y más de setenta heridos en Antioquía y Cali. El Gobierno de Gustavo Petro así como la Unidad Nacional de Protección (UNP), vinculada al Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el ejército están en máxima alerta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos dos niños de uno y dos años en un grave accidente en Gijón
  2. 2 Herido un policía en Gijón tras una peligrosa persecución a un conductor con una orden de ingreso en prisión
  3. 3 Barbón habla sobre la carroza protesta en el Descenso Folklórico del Nalón: «¡Anda que no me queda bien ese color...!
  4. 4 Despliegue policial en La Exposición por un altercado entre jóvenes
  5. 5 Las puntuaciones de Manuel Rosety a los jugadores del Sporting de Gijón frente al Ceuta
  6. 6 El Real Madrid ya está en Oviedo para enfrentarse esta noche al conjunto azul
  7. 7

    Peinado acelera para procesar a Begoña Gómez tras el portazo del Supremo para llegar a Moncloa
  8. 8 Villa despide a Noelia González, la mujer asesinada en Avilés
  9. 9

    La implantación de la zona de bajas emisiones en Avilés traerá el control de aparcamientos libres con cámaras o sensores
  10. 10 «Hemos pasado la noche en vilo con el fuego a las puertas de casa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El precio de aspirar al poder en Colombia: amenazas, secuestros y atentados

El precio de aspirar al poder en Colombia: amenazas, secuestros y atentados