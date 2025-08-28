El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela. AFP

Venezuela ridiculiza la idea de una invasión de Estados Unidos: «Es una cortina de humo»

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, desmiente las acusaciones de narcotráfico de Washington contra Nicolás Maduro

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Jueves, 28 de agosto 2025, 20:24

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha ridiculizado las informaciones que apuntan hacia una posible invasión estadounidense del país sudamericano. Aunque la mano ... derecha de Nicolás Maduro aseguró que el Gobierno bolivariano se toma en serio cualquier amenaza del «imperio», dejó claro que todos los movimientos de Washington en los últimos días habían sido una «cortina de humo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

