Venezuela ridiculiza la idea de una invasión de Estados Unidos: «Es una cortina de humo»

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha ridiculizado las informaciones que apuntan hacia una posible invasión estadounidense del país sudamericano. Aunque la mano ... derecha de Nicolás Maduro aseguró que el Gobierno bolivariano se toma en serio cualquier amenaza del «imperio», dejó claro que todos los movimientos de Washington en los últimos días habían sido una «cortina de humo».

«Vinieron los mentirosos profesionales y engañaron a su propia gente», se burló el también secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) durante la emisión de su programa 'Con el Mazo Dando' en la televisión estatal. Cabello invitó a los «vendedores de humo» a ser «serios», porque «termina agosto» y ninguna de sus profecías se ha materializado.

El ministro tildó de excusa el argumento de la lucha contra el narcotráfico esgrimido por la Casa Blanca para desplegar varios buques de guerra en las costas venezolanas. «Están engañando a su gente otra vez», sentenció. En las últimas semanas la Administración Trump ha avivado la presión sobre Caracas, en primer lugar con el aumento a 50 millones de dólares de la recompensa por información que conduzca a la detención del presidente Maduro.

Washington sostiene que la llegada de su tres navíos de guerra se encuadran en un campaña de lucha contra el narcotráfico, delito del que acusa a Maduro. A pesar de que Cabello descarta una invasión, el Gobierno venezolano anunció el despliegue de 4,5 millones de personas para formar parte de las milicias populares.