Nicolás Maduro y Donald Trump. AFP

Trump eleva el tono contra Maduro

Washington ha aumentado la recompensa por el presidente venezolano a 50 millones de dólares y hace unos días envió tres buques destructores con misiles al país latinoamericano

Caroline Conejero

Caroline Conejero

Nueva York

Lunes, 25 de agosto 2025, 13:42

El Gobierno Estados Unidos ha aumentado la presión sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con el despliegue de tres destructores de misiles guiados Aegis, ... aviones y submarinos en las costas del país latinoamericano como parte de su lucha contra el narcotráfico en la región. La medida, la más agresiva hasta ahora, después de que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, firmara una directiva -inicialmente secreta- autorizando al Pentágono a llevar a cabo operaciones militares contra «ciertos» cárteles de la droga. El permiso se basa en la doctrina establecida por su propio Ejecutivo a principios de año que considera «una amenaza de seguridad nacional» a estas organizaciones.

