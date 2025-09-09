El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alpinista Alex Txikon. Maika Salguero

Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal

El vizcaíno, que viajaba con su equipo para grabar un proyecto audiovisual, relata escenas «dantescas» en Katmandú y pide calma mientras el país vive una ola de violencia con decenas de víctimas

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Martes, 9 de septiembre 2025, 22:37

Alex Txikon es un alpinista y aizkolari vasco que ha visitado Nepal más de 50 veces pero sin duda esta no se le olvidará. Él ... y su equipo, David de Frutos y David Moncasi llegaron hace tres días para grabar un proyecto audivisual en el país y se han visto atrapados por las protestas contra la corrupción que se han cobrado una veintena de vidas y la dimisión del Gobierno. El natural de Lemoa anuncia su intención de abandonar Nepal este miércoles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan desorientado e inquieto al gijonés de 44 años que faltaba de su domicilio desde el viernes
  2. 2

    Trasladan al hospital a Trashorras, el asturiano que facilitó los explosivos del atentado del 11-M
  3. 3 Buscan a un gijonés de 44 años que falta de su domicilio en Pumarín desde el viernes
  4. 4 Apuñalado un joven de 22 años en Gijón
  5. 5 Alarma en el barrio de Laviada, en Gijón, al sorprender a un ladrón entrando en un piso
  6. 6 Tres heridos al chocar un coche contra un talud en Luarca
  7. 7 Fallece a los 72 años el arquitecto asturiano Juan José Braña Díaz
  8. 8 Un avilesino sin carné roba un coche en Mieres y se empotra drogado contra una farola en Salinas
  9. 9

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»
  10. 10

    Otra protesta propalestina pone en jaque a La Vuelta y revienta la etapa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal

Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal