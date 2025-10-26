El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El secretario del Tesoro de EE UU, Scott Bessent, tras las conversaciones con China en Kuala Lumpur, Reuters

China y Estados Unidos sellan un «acuerdo preliminar» antes de la reunión entre Trump y Xi

Los equipos negociadores de ambos países celebran un encuentro en Kuala Lumpur que deja atrás el último sobresalto de las restricciones del gigante asiático a sus tierras raras

Jaime Santirso

Pekín

Domingo, 26 de octubre 2025, 17:35

Comenta

El acuerdo comercial entre China y Estados Unidos está más cerca. Sus equipos negociadores han mantenido una reunión este domingo en Kuala Lumpur, que han ... abandonado con sensaciones positivas y la «estructura preliminar» de un entendimiento, todo listo para el encuentro del próximo jueves entre Donald Trump y Xi Jinping.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un vecino de Barredos, en Laviana, horas después de recibir varios golpes en plena calle
  2. 2 Dos noches a la intemperie tras caer por un terraplén de ocho metros: localizan al hombre de 87 años desaparecido en Corvera
  3. 3 El inquietante hallazgo de una pistola simulada en el exterior del hotel Reconquista, en Oviedo
  4. 4 La autopsia confirma la muerte violenta del vecino de Barredos, en Laviana, que recibió una paliza
  5. 5 Un cementerio de animales en la playa de San Lorenzo
  6. 6 Herido un joven motorista en un accidente en una rotonda del centro de Blimea
  7. 7 Ranking de Yantar: ¿dónde se come la mejor pizza en Asturias?
  8. 8

    La amiloidosis, una enfermedad rara que «se puede diagnosticar y tratar cada vez mejor»
  9. 9 Buscan a un hombre de 87 años desaparecido en Corvera
  10. 10

    El proyecto del metrotrén a Cabueñes se encarece hasta 2,29 millones por el encargo de más estudios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio China y Estados Unidos sellan un «acuerdo preliminar» antes de la reunión entre Trump y Xi

China y Estados Unidos sellan un «acuerdo preliminar» antes de la reunión entre Trump y Xi