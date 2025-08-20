El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El autobús que transportaba a afganos expulsados de Irán quedó calcinado. AFP

Casi 80 muertos al chocar un autobús con deportados contra un camión en Afganistán

El accidente tuvo lugar en la noche del martes a la altura de Guzara, en el oeste del país, cuando el autocar colisionó contra otro vehículo cargado de combustible y acabó envuelto en llamas

M. R.

Miércoles, 20 de agosto 2025, 10:17

El choque de un autobús contra dos vehículos en una carretera del oeste de Afganistán causó al menos 79 muertos, entre ellos una veintena de ... menores. El accidente tuvo lugar a la altura de la localidad de Guzara, en la provincia de Herat, sobre las 20.30 (hora local) del martes, y se trata de uno de los peores que ha sufrido el país asiático en los últimos años. Las primeras informaciones indican que sólo tres pasajeros del autocar, que acabó envuelto en llamas, habrían sobrevivido el siniestro aunque se encontrarían «gravemente heridos».

