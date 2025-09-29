El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Mujeres iraníes hacen compras en el gran bazar de Teherán. EFE

La UE retoma las sanciones comerciales contra Irán por su programa nuclear

Bruselas veta de nuevo la exportación de armas, tecnologías, la comercialización de crudo y congela los activos del Banco Central de la república islámica por dejar de cooperar con el Organismo Internacional de la Energía de Atómica

T. Nieva

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:42

Los Estados miembro de la Unión Europea han reactivado este lunes una serie de sanciones contra Irán, incluyendo restricciones comerciales y económicas, siguiendo la decisión ... de los países del grupo E3 -Alemania, Francia y el Reino Unido- de restablecer las penalizaciones que fueron retiradas tras el histórico acuerdo nuclear de 2015, a la vista de los supuestos incumplimientos de Teherán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer en Granda, en Gijón, golpeada por el portón de su propia casa
  2. 2 Accidente mortal en Langreo: un fallecido y dos menores heridos tras despeñarse su coche
  3. 3 Sporting de Gijón 3-4 Albacete | Ridículo espantoso en El Molinón
  4. 4

    Un bonitero vasco, escoltado hasta El Musel, en Gijón: «Tenemos un motín a bordo, estamos encerrados en el puente de mando»
  5. 5 Accidente mortal en Langreo: un fallecido y dos menores heridos tras despeñarse su coche
  6. 6 El Sporting de Gijón - Albacete estuvo diez minutos parado por la atención médica a dos aficionados
  7. 7 El fotoperiodismo asturiano pierde a una de sus pioneras: adiós a Purificación Citoula
  8. 8

    De la Casa de Ejercicios Espirituales de El Bibio, en Gijón, a pisos de lujo
  9. 9 El Valencia-Real Oviedo, en riesgo por la alerta roja por lluvias torrenciales
  10. 10 Muere una acróbata española tras caer de un trapecio en un circo alemán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La UE retoma las sanciones comerciales contra Irán por su programa nuclear

La UE retoma las sanciones comerciales contra Irán por su programa nuclear