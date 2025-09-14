El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Homenaje al activista Charlie Kirk, asesinado el miércoles en Utah. Reuters

El asesinato de Kirk eleva la ola de violencia política que amenaza con romper EE UU

La muerte del activista conservador multiplica en las redes sociales el llamamiento a una guerra civil

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:47

Tras el asesinato el miércoles del activista conservador Charlie Kirk, la prensa estadounidense salió a la calle para palpar el efecto de este crimen en ... la sociedad. Uno de los ciudadanos entrevistados, Clifford Eugene, de 74 años y demócrata, ofreció esta imagen de una nación que él ve crispada y atrincherada en bandos:«La violencia política es como el agua de un embalse. Una presa la mantiene en su sitio. Ahora es como si se hubieran roto las compuertas y esa violencia ya formara parte de nuestras vidas».

