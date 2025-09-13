La viuda de Charlie Kirk promete seguir con su legado: «No tienen ni idea de lo que han desatado en el país»

Muchas personas se han pronunciado en los últimos días sobre la muerte de Charlie Kirk, pero hasta el viernes por la noche, con el presunto asesino ya detenido ... , no se había escuchado la voz de su esposa, Erika. «No tienen idea de lo que acaban de desatar en todo el país y en el mundo. No tienen ni idea», proclamó, entre lágrimas, desde el canal de streaming de Turning Point USA, la organización del fallecido que promueve ideas conservadoras entre los jóvenes. «No tienen idea del fuego que han encendido en esta mujer», insistió la emprendedora, con la que el líder trumpista tuvo dos hijos, cuyos nombres y rostros nunca han difundido.

Erika, que cumple 37 años en un mes, se colocó ante las cámaras junto a la silla vacía de Kirk, que el pasado miércoles recibió un tiro mortal mientras ofrecía una charla en una universidad de Utah. «El llanto de esta viuda resonará en todo el mundo como un grito de guerra», advirtió en una intervención donde ensalzó la labor de su marido y prometió continuar con su legado. «Mataron a Charlie porque predicaba un mensaje de patriotismo, de fe y del amor misericordioso de Dios», afirmó con un crucifijo colgado en su cuello. Ella, que cursó Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y actualmente un doctorado en Estudios Bíblicos, dijo compartir idénticos pilares: la familia tradicional, la fe en Dios y el sentimiento patriótico por Estados Unidos.

«Charlie amaba la vida. Amaba su vida. Amaba a Estados Unidos», recordó Erika, quien destacó que el activista «se aseguraba de que supiera todos los días» que sus hijos, de 1 y 3 años, y ella misma estaban por encima de todo. «Con todo su corazón». La viuda de Kirk, que se hizo popular como Miss Arizona en 2012 y actualmente presenta el pódcast 'Rise up', centrado en el liderazgo según la Biblia, se refirió a la relación del fallecido con el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, y su familia. «Señor presidente, mi esposo lo amaba. Y sabía que usted también lo amaba. La amistad que tenían era increíble. Usted lo apoyó muchísimo, y él también lo hizo por usted», agradeció. De hecho, el mandatario anunció tras el crimen que concedería la Medalla Presidencial de la Libertad al activista y pidió la ejecución de su asesino.

«Señor presidente, mi esposo lo amaba. Y sabía que usted también lo amaba. La amistad que tenían era increíble. Usted lo apoyó muchísimo, y él también lo hizo por usted» Erika Kirk Viuda de Charlie Kirk

La viuda reconoció que a Charlie también le rondaba la idea de llegar algún día a la Casa Blanca. «Dijo que si alguna vez se postulaba, su máxima prioridad sería revitalizar la familia estadounidense», explicó Erika, quien le definió como un padre «perfecto». Esa era una de las ideas que el fallecido transmitía en las charlas a sus seguidores, una auténtica legión de jóvenes conservadores como los que el miércoles le escuchaban en Utah cuando Tyler Robinson le quitó la vida de un disparo. La mujer del activista se comprometió a seguir con su causa: «Él nunca se rindió. Uno de sus lemas era 'nunca rendirse'. Así que quiero decir que nunca nos rendiremos». «En un mundo lleno de caos, duda e incertidumbre, la voz de mi esposo permanecerá viva», avisó.