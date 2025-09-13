El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Erika Kirk habló el viernes por la noche por primera vez sobre el asesinato de su esposo. EFE

La viuda de Charlie Kirk promete seguir con su legado: «No tienen ni idea de lo que han desatado en el país»

Erika agradece el «apoyo» de Donald Trump y advierte de que su «llanto resonará como un grito de guerra» durante su primera intervención tras el asesinato del activista conservador

María Rego

María Rego

Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:25

Muchas personas se han pronunciado en los últimos días sobre la muerte de Charlie Kirk, pero hasta el viernes por la noche, con el presunto asesino ya detenido ... , no se había escuchado la voz de su esposa, Erika. «No tienen idea de lo que acaban de desatar en todo el país y en el mundo. No tienen ni idea», proclamó, entre lágrimas, desde el canal de streaming de Turning Point USA, la organización del fallecido que promueve ideas conservadoras entre los jóvenes. «No tienen idea del fuego que han encendido en esta mujer», insistió la emprendedora, con la que el líder trumpista tuvo dos hijos, cuyos nombres y rostros nunca han difundido.

