Disparan en pleno escenario a un líder juvenil del trumpismo

En la víspera del aniversario del 11-S, Estados Unidos despertó este miércoles a la conmoción de un violento atentado, esta vez con ecos de ... violencia política. Charlie Kirk, de 31 años, uno de los activistas conservadores más populares del movimiento de Make America Great Again (MAGA), fundado por el presidente Donald Trump, ha sido asesinado este miércoles en pleno escenario de la Universidad del Valle de Utah, donde contestaba preguntas sobre pistoleros transexuales, rodeado de cientos de seguidores.

Hacía apenas diez minutos que el activista había comenzado a contestar preguntas, sentado bajo una carpa instalada al aire libre en el campus, donde dijo que estaría «sentado durante un par de horas». Conocido por su accesibilidad, no llevaba seguridad ni había detectores de metales para entrar al área. Tampoco se habían revisado las entradas, a pesar de la polémica que generaban sus declaraciones. Acababa de lanzar una de sus provocaciones habituales, en el marco de su gira American Comeback Tour, cuando el estampido de un arma de fuego transformó la escena en caos.

GRAPHIC CONTENT: The moment Charlie Kirk was shot at Utah Valley University pic.twitter.com/6HQLANItfL — Breaking911 (@Breaking911) September 10, 2025

Según los primeros testimonios, Kirk se encorvó de inmediato, llevándose la mano al cuello, mientras los estudiantes corrían despavoridos y buscaban refugio tras las mesas y sillas de plástico. El episodio se propagó en cuestión de minutos por redes sociales, donde el grotesco vídeo del disparo se hizo viral. «Le han disparado por tener una opinión distinta a los demás», publicó en Truth Social el presidente Donald Trump, que culpó de ello «a los progresistas que impulsan la narrativa de que la violencia contra los conservadores políticos es necesaria».

Emma Pitts y Eva Terry describieron a CNN el caño de sangre que emanó del cuello al recibir el impacto de bala en el lado izquierdo del cuello. Las jóvenes llevaban una hora esperando sus palabras, «entusiasmadas de estar junto a otros conservadores en ese ambiente». La policía del campus confirmó la detención poco después de un sospechoso descrito como «un hombre de edad».

Condena unánime

Los campus universitarios, escenario natural de Turning Point USA y de su estrategia de confrontación, se han convertido en un campo de batalla ideológico donde la retórica de ambos espectros políticos se traslada cada vez más en acciones. La condena, sin embargo, ha sido unánime. El gobernador de California, Gavin Newsom, describió el ataque como «repugnante, vil y reprobable», y subrayó la necesidad de rechazar la violencia política «en todas sus formas». Kirk es una de las caras más reconocibles del activismo juvenil, «una gran persona», tuiteó el vicepresidente JD. Vance, al ofrecer sus oraciones por este «amigo y joven padre» de dos hijos. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, añadió que Kirk es «un cristiano increíble, un estadounidense y un ser humano excepcional».

El director y fundador de Turning Point USA, se ha convertido en un referente del trumpismo cultural, que mezcla la religión, el nacionalismo patriota y un discurso incendiario contra lo que denomina «el adoctrinamiento progresista» de las universidades, donde el año pasado estallaron las protestas contra la guerra de Gaza. La visibilidad de Kirk lo ha convertido también en blanco de controversia, acusado de difundir teorías conspirativas y de alimentar la polarización.