El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El momento en que el trumpista Charlie Kirk recibió el impacto de bala. X

Disparan en pleno escenario a un líder juvenil del trumpismo

El presidente estadounidense achaca a la «narrativa de la violencia que impulsan los progresistas» el ataque contra Charlie Kirk, fallecido tras recibir un impacto en el cuello

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 22:25

En la víspera del aniversario del 11-S, Estados Unidos despertó este miércoles a la conmoción de un violento atentado, esta vez con ecos de ... violencia política. Charlie Kirk, de 31 años, uno de los activistas conservadores más populares del movimiento de Make America Great Again (MAGA), fundado por el presidente Donald Trump, ha sido asesinado este miércoles en pleno escenario de la Universidad del Valle de Utah, donde contestaba preguntas sobre pistoleros transexuales, rodeado de cientos de seguidores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  2. 2 Descarrila un tren de Feve en Gijón al arrollar a una vaca preñada
  3. 3 Accidente en la Ruta del Cares: herida grave una alemana tras caer 50 metros por el golpe de una piedra en la cabeza
  4. 4 Hallan desorientado e inquieto al gijonés de 44 años que faltaba de su domicilio desde el viernes
  5. 5 Un jurado popular juzgará a las prostitutas del piso de Gijón en el que murió el joven Saúl Iglesias
  6. 6

    Trasladan al hospital a Trashorras, el asturiano que facilitó los explosivos del atentado del 11-M
  7. 7 Calendario escolar en Asturias del curso 2025-2026: vacaciones, festivos...
  8. 8 Fallece a los 72 años el arquitecto asturiano Juan José Braña Díaz
  9. 9 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  10. 10 Un aficionado del Oviedo, arrestado por cánticos racistas contra los jugadores del Real Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Disparan en pleno escenario a un líder juvenil del trumpismo

Disparan en pleno escenario a un líder juvenil del trumpismo