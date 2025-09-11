El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Charlie Kirk, durante su charla en la universidad de Utah. Reuters

Quién era Charlie Kirk, el 'reclutador' de jóvenes amigo de Trump que desafiaba a los estudiantes de izquierdas en las universidades

Originario de los suburbios de Chicago, casado y padre de dos hijos, fundó el famoso grupo conservador Turning Point USA

Lorena Gil

Jueves, 11 de septiembre 2025, 09:43

Charlie Kirk era un joven de 31 años que se había convertido en alguien muy cercano al presidente de EEUU y a su familia por ... su papel como 'reclutador' de jóvenes al trumpismo. Y era muy bueno en lo suyo. Hasta este miércoles, cuando el activista pro MAGA (Make America Great Again), fue abatido de un disparo en el cuello en pleno escenario de la Universidad del Valle de Utah, en Orem. Según el FBI, el tirador ya ha sido detenido.

