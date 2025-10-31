El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Te contamos todos los planes para una noche de Halloween de miedo
Trump y su esposa dan la bienvenida a su fiesta de Halloween. EFE

Calabazas y esqueletos toman la Casa Blanca en su 67 fiesta de Halloween

El presidente de EE UU y su esposa repartieron dulces y chocolate entre los hijos de los trabajadores de la Administración y fueron sorprendidos por una versión 'mini' de la pareja

Alin Blanco

Alin Blanco

Viernes, 31 de octubre 2025, 19:55



La Casa Blanca se ha teñido de naranja este fin de semana para celebrar su 67ª fiesta de Halloween. Esqueletos, fantasmas y calabazas se han ... apoderado del edificio que quizás sea el mayor símbolo del poder en el mundo. El presidente y la primera dama de Estados Unidos, Donald y Melania Trump, repartieron dulces y chocolatinas entre los hijos de los funcionarios de la Administración y saludaron, ante la sorpresa de todos, a la versión en miniatura de la pareja: dos pequeños caracterizados como ellos.

