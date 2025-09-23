El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El presidente estadounidense, Donald Trump, a bordo del Marine One. Reuters

EE UU podría condenar a cinco años de cárcel a un hombre por apuntar con un láser al helicóptero de Trump

La Justicia estadounidense ha imputado al individuo por «poner en riesgo» el pasado sábado la seguridad del presidente cuando este viajaba a bordo del Marine One

T. Nieva

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:02

La Justicia de Estados Unidos ha imputado a un hombre de 33 años acusado de apuntar con un láser al Marine One, el helicóptero en ... el que viajaba el sábado el presidente estadounidense, Donald Trump, un delito que podría acarrear hasta cinco años de prisión. El joven, identificado como Jacob Samuel Winkler, apuntó primero a un agente del servicio secreto después de que este hallara a Winkler cerca de la pista de aterrizaje, sin camiseta y hablando solo, tal y como indican los documentos judiciales.

