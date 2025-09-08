El Congreso de EE UU hace público el dibujo de Trump a Epstein

El caso Epstein no da un respiro al presidente de EE UU, Donald Trump, aunque él diga que la prensa debería estar hablando «de los ... seis meses más exitosos que cualquier presidente haya tenido en la historia del país, y no de la farsa de Jeffrey Epstein», recordó la semana pasada. Según él, el dibujo de la silueta de una mujer desnuda con su firma a modo de vello público no existía. Solo que este lunes el Comité de Supervisión del Congreso recibió una copia del mismo, como parte del expediente que el Gobierno no ha querido hacer público.

La complicidad que muestra con el magnate acusado de prostituir a menores para compartir con sus amigos poderosos es una brecha en la coartada de Trump. El inquilino de la Casa Blanca llegó a demandar por difamación al diario 'The Wall Street Journal' por la desorbitada cantidad de 5.000 millones de dólares, asegurando que se había inventado la existencia de aquel dibujo, «aparentemente hecho a mano con un rotulador grueso», escribió el rotativo en julio. Este lunes los abogados del magnate que presuntamente se suicidó en la cárcel entregaron una copia del álbum al Congreso, entre otros documentos.

«Ahora sabemos que Donald Trump estaba mintiendo y está haciendo todo lo posible por encubrir la verdad», dijo este lunes el congresista Robert Garcia, el demócrata de mayor rango en el comité de Supervisión de la Cámara Baja. «Basta ya de juegos y mentiras, publiquen los expedientes completos ya».

Antes de hablar de ella, los periodistas del Journal se entrevistaron con el presidente, quien desmintió categóricamente su autoría y amenazó con demandarles -«como he demandado a todos los demás»-, advirtió. «Ese no soy yo. Es falso. Es una historia falsa del Journal», bramó en las redes sociales. «Nunca he hecho un dibujo en mi vida. No dibujo mujeres. No es mi lenguaje. No son mis palabras».

En realidad, existen muchos dibujos de Trump en los que juega de forma similar con su firma. Este forma parte de un álbum encuadernado en cuero con las felicitaciones que la socia del inversor, Ghislaine Maxwell, pidió a sus amigos en 2003 para regalarle por su 50 cumpleaños. Trump compartía entonces fiestas y mujeres con ese amigo con el que tenía «ciertas cosas en común», decía en la carta, incluyendo «el gusto por las mujeres, algunas de ellas en el lado más joven», había reconocido en 2002. «Los enigmas nunca envejecen», terminaba profético la misiva.