El presidente estadounidense Donald Trump y la primera dama Melania llegan a la ceremonia por el 11-S en el Pentágono. AFP

EE UU conmemora el 24 aniversario del 11-S en medio de la tensión política por el asesinato de Kirk

Trump promete «perseguir sin piedad» a los terroristas que piensen en atacar de nuevo

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:03

Estados Unidos conmemora este jueves el 24 aniversario de los atentados del 11-S y recuerda a las casi 3.000 víctimas mortales y más ... de 25.000 heridos en los ataques contra las Torres Gemelas y el Pentágono, la acción terrorista más letal jamás registrada. Un día que supuso un antes y un despúes en la historia del país norteamericano y en todo el mundo. La conmemoración se celebra en un ambiente político tenso tras el asesinato del influencer trumpista Charlie Kirk, un incidente que obligó a reforzar la seguridad de las ceremonias como la del Pentágono en Washington o la 'zona cero' de Manhattan en Nueva York.

