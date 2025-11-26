El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vladímir Putin y el enviado de Trump, Steve Witkoff, se estrechan la mano durante su encuentro en Moscú el pasado agosto. Reuters

El enviado de Trump ayudó a los rusos a venderle su plan de paz al presidente estadounidense

La filtración de una llamada entre un asesor de Putin y el enviado de Washington días antes de volar a Moscú para ultimar las negociaciones sobre Ucrania saca a la luz su sesgo prorruso y los consejos que da a Moscú para ganarse las simpatías del magnate

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 21:27

Comenta

La filtración de una llamada entre el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, y el asesor de política exterior de Vladímir Putin, Yuri Ushakov, ... a días de que el primero viaje a Moscú para impulsar las negociaciones de paz sobre la guerra de Ucrania, ha dejado claro que «Witkoff no está comprando la narrativa rusa, la está vendiendo», concluyó el analista Tim Schnyder, al leer la transcripción publicada este miércoles por Bloomberg. A quien se la está vendiendo es al presidente estadounidense.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece de forma repentina un niño de 12 años durante un entrenamiento en Avilés
  2. 2 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  3. 3 Condenado a dos años de cárcel por besar y hacer un chupetón a una menor en Gijón
  4. 4

    Diego Fernández, de Regueiro, abrirá un restaurante en Gijón
  5. 5

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  6. 6 ¿Qué se come en el restaurante Regueiro, nueva estrella Michelin de Asturias?
  7. 7

    Localizan en Gijón un coche en el que se desplazaban los asaltantes de chalés
  8. 8

    La alcaldesa de Avilés cesa al director de Recursos Humanos por problemas en el departamento
  9. 9

    El absentismo se dispara un 49%: 32.000 asturianos no trabajaron ningún día del año
  10. 10 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios de Asturias para las compras navideñas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El enviado de Trump ayudó a los rusos a venderle su plan de paz al presidente estadounidense

El enviado de Trump ayudó a los rusos a venderle su plan de paz al presidente estadounidense