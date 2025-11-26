El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El presidente ruso, Vladímir Putin. AFP

Cesiones territoriales, levantamiento de sanciones, blindaje de la OTAN: estos son los puntos que gustan a Putin del plan de paz de EE UU

Aunque Rusia celebra el intento de entendimiento para acabar con la guerra en Ucrania y reconoce que «muchas de las cláusulas» obedecen a sus intereses, hay puntos que siguen sin convencerle y se niega a hacer concesiones

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:55

Comenta

Los 28 puntos del plan de Donald Trump para acabar con la guerra en Ucrania han dado mucho de qué hablar. Desde Kiev y Europa ... se han criticado algunos de los puntos más polémicos, mientras que por la parte rusa ha habido bastante silencio. Pero lo que dijo el martes Yuri Ushakov, el asesor presidencial de Vladímir Putin, fue muy elocuente: en el Kremlin este borrador resulta bastante convincente. «No todas, pero sí muchas de las cláusulas nos parecen totalmente aceptables», aseguró. Moscú ha celebrado que se le escuche tras la cumbre celebrada entre Putin y el mandatario estadounidense en Alaska a mediados de agosto.

