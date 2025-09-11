El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Momento en el que un vídeo recoge la imagen del presunto asesino de Charlie Kirk.

Momento en el que un vídeo recoge la imagen del presunto asesino de Charlie Kirk. RR SS

Graban al francotirador que mató al líder juvenil proTrump en Utah

Las imágenes fueron captadas por un testigo del ataque a Charlie Kirk durante su acto universitario celebrado al aire libre

I. Juez

Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:47

Era lógico que en estos tiempos en los que tanta gente se pasa el tiempo grabando con el móvil todo lo que sucede a su ... alrededor se desvelara algún vídeo del asesinato Charlie Kirk, uno de los grandes líderes juveniles conservadores, que ha conmocionado a EE UU. Pues bien, justamente en una de las secuencias que se están compartiendo en Internet se puede ver al francotirador que de forma tan certera, con un tiro en el cuello, acabó con la vida de este admirador confeso de Donald Trump este miércoles en pleno acto universitario al aire libre en Utah.

