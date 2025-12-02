El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pete Hegseth durante la reunión del Gabinete de Trump. AFP

Hegseth trata de esquivar una denuncia por crímenes de guerra

El secretario de Guerra de EE UUafirma que no estuvo presente en el segundo ataque con el que se remató a una presunta narcolancha

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Martes, 2 de diciembre 2025, 21:29

Comenta

Bajo investigación por un posible caso de crímenes de guerra, el secretario de Guerra Pete Hegseth se excluyó este martes de la escena en la ... que presumiblemente se remató a los náufragos de una narcolancha con un segundo misil que acabó con dos supervivientes. «Peter ha hecho un trabajo magnífico», le defendió el presidente Trump durante la reunión de su Gabinete. 

