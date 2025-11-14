El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El portaaviones 'USS Gerald Ford'. AFP

El Pentágono anuncia la operación 'Lanza del sur' contra el narco en Latinoamérica

La decisión se ha tomado pocos días después de que el portaaviones 'USS Gerald Ford', el más potente que posee EE UU, llegara al sur del Caribe

T. Nieva

Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:08

Comenta

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, anunció en la noche del jueves la operación militar 'Southern Spear' (Lanza del sur), para combatir el narcotráfico ... en Latinoamérica, que se presenta en un momento marcado por la creciente presión del Gobierno de Donald Trump sobre Venezuela. En un mensaje en la red social X, Hegseth no dio detalles concretos sobre el operativo más allá de explicar que estará liderado por un grupo de trabajo conjunto específico y el Comando Sur, que comprende las operaciones militares estadounidenses en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Aunque no lo especifica, se da a entender que el nombre podría englobar el nutrido despliegue militar que EE UU mantiene en el Caribe, frente a la costa venezolana, desde este verano.

