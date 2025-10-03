El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pete Hegseth, jefe del Pentágono. K.D

EE UU hunde otra narcolancha y mata a cuatro tripulantes frente a las costas de Venezuela

«Transportaban narcóticos para envenenar a nuestra gente», justifica el jefe del Pentágono, Pete Hegseth

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Viernes, 3 de octubre 2025, 19:25

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, ha anunciado este viernes un nuevo ataque en el Caribe frente a la costa de Venezuela contra una presunta ... narcolancha, con un balance de 4 muertos, en un mensaje en la red X. «El ataque se realizó en aguas internacionales justo frente a la costa de Venezuela mientras la embarcación transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestra gente», indicó en el comunicado, acompañado con un vídeo.

