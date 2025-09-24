El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jimmy Kimmel, emotivo pero sin dar un paso atrás, en su regreso: «Nuestro Gobierno no debe controlar lo que decimos»

El presidente Donald Trump amenaza veladamente a ABC con demandar de nuevo a la cadena

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:35

El de Jimmy Kimmel anoche fue el regreso más esperado. «¡Bienvenido de vuelta, Jimmy!» («Y el autismo», apuntó irónico el programa, con un guiño mordaz ... al último anuncio del presidente Trump sobre el paracetamol). Público, actores de Hollywood, sindicalistas, estrellas de la televisión y cualquier espontáneo que simplemente celebrase la libertad de expresión se dieron cita en el Centro de Entretenimiento El Capitán de Los Ángeles para aupar al humorista político de la noche estadounidense, despedido fulminantemente seis días antes a petición del gobierno de Donald Trump.

