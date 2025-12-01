El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Aeropuertos en el aeropuerto O'hare de Chicago. AFP

La nieve colapsa los aeropuertos de EE UU en la operación retorno de Acción de Gracias

Con más de 1.400 vuelos cancelados, las consecuenicas se sienten también por toda Europa

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Nueva York

Lunes, 1 de diciembre 2025, 21:21

Comenta

En el lado sur de la frontera dicen que cuando Estados Unidos estornuda, México se resfría. Pero en las torres de control saben que cuando ... nieva en Chicago, Europa se colapsa. Y las primeras nieves cayeron este domingo en las praderas del Medio Oeste norteamericano en un día tan inoportuno como el de la operación retorno del puente más familiar del año, el de Acción de Gracias. Para millones de personas, este año las fiestas acabaron con más de 1.400 vuelos cancelados y grandes retrasos.

