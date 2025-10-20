El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Maniobras de Estados Unidos en Latinoamérica. X

La nueva guerra de EE UU contra el narcotráfico dispara la tensión en Latinoamérica

Colombia llama a consultas a su embajador en EE UU mientras Lula da Silva advierte contra las «intervenciones extranjeras»

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:52

Comenta

El rifirrafe diplomático que Donald Trump ha abierto con el gobierno de Colombia, el último país latinoamericano al que acusa de estar en connivencia con ... el narcotráfico, escaló este lunes un peldaño más con la llamada a consultas del embajador colombiano en Estados Unidos, que ya está de regreso en Bogotá. El presidente Gustavo Petro pasa así de las palabras a los hechos después de que su homólogo en la Casa Blanca, Donald Trump, dijese de él que «es un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas por toda Colombia» y que «no hace nada para detenerlo a pesar de las ayudas a gran escala que le envía Estados Unidos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban dinero, atún y jamón en el local de Avilés que sufrió otro asalto y los detienen al volver a por la comida que escondieron
  2. 2 Detenidas una madre y una hija en Avilés tras agredirse mutuamente
  3. 3

    El traslado del Albergue Covadonga, en Gijón, durará dos años y se mudará a usuarios y personal en dos fases diferentes
  4. 4 Fallece a los 68 años la docente Victoria Zaragozí, que fue profesora en el IES Universidad Laboral y Padre Feijoo
  5. 5 60 empleados y 1.700 metros cuadrados: así es el Mercadona que ha abierto en Gijón
  6. 6 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  7. 7 La prostituta acusada de dejar morir a un joven en un piso de citas de Gijón comparece en el juzgado
  8. 8

    Muere el acusado de matar al compañero de habitación en el Hospital Valle del Nalón y se archiva la causa
  9. 9

    Óscar Puente asegura que rescatar el peaje de la autopista del Huerna tiene «una connotación jurídica» inasumible: esto es lo que marca la ley
  10. 10 Furor por los tangas de pelo de Kim Kardashian: cuestan 42 euros y están agotados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La nueva guerra de EE UU contra el narcotráfico dispara la tensión en Latinoamérica

La nueva guerra de EE UU contra el narcotráfico dispara la tensión en Latinoamérica