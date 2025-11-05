El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Zohran Mamdani junto a su esposa, Rama Duwaji.

Zohran Mamdani, el alcalde socialista de Nueva York

Ugandés de 34 años y musulmán, el reciente ganador de las elecciones neoyorquinas promete proteger a los desfavorecidos frente a los oligarcas

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:42

Comenta

Si Nueva York fuera un país, sería el décimo más rico del mundo. Desde esta semana tiene un alcalde joven, de sólo 34 años, que ... presume de socialista y que es musulmán. Insólito. Zohran Mamdani ni siquiera nació en Estados Unidos, sino en Uganda, hijo de la cineasta india Mira Nair y del profesor de antropología ugandés Mahmood Mamdani. En el Partido Demócrata, que aún trata de digerir su derrota en las últimas elecciones presidenciales, le apoyan pero sin entusiasmo:le ven como un «anarcosocialista», un antisistema demasiado propalestino y crítico con la fuerza policial. El presidente del país y líder republicano, Donald Trump, va más allá y le descalifica así: «Comunista chiflado el cien por cien». Hace apenas un año era un desconocido;ahora es el regidor de la «ciudad de la humanidad», como definió a la Gran Manzana el escritor Gabriel García Márquez. A Trump, que aspira a gobernar el mundo, le ha surgido un rival en su propia cuna. Su antítesis.

