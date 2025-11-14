El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una pareja corre por una calle de Sarajevo en pleno asedio de la capital bosnia. Reuters

La alcaldesa de Sarajevo denunció en 2022 las 'cacerías humanas' de los 90

Benjamina Karić presentó el caso ante la Fiscalía de su país pero la investigación no se ha abierto hasta que ahora actúa la justicia de Italia

Alin Blanco

Alin Blanco

Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:44

El escritor y periodista Ezio Gavanezzi ha denunciado esta semana ante la Fiscalía de Milán los atroces 'safaris humanos' que sucedieron en los años 90 ... durante el asedio a Sarajevo y en los que supuestamente participaron varios adinerados ciudadanos italianos. En 2022, cuando el documental 'Sarajevo Safari' del director esloveno Miran Zupanič salió a la luz, la que entonces era alcaldesa de la capital bosnia, Benjamina Karić, tomó cartas en el asunto. Impactada por los crudos testimonios del reportaje, se dirigió a las autoridades y presentó una denuncia formal. La investigación solicitada a la Fiscalía de Bosnia y Herzegovina no llegó a iniciarse. Tres años más tarde, en agosto de 2025, la socialdemócrata trasladó el caso a través de la embajada italiana a la Fiscalía de Milán.

