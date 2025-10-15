El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El secretario de la Guerra estadounidense, Pete Hegseth, y el titular de Defensa británico, John Healey. AFP

La Alianza apuesta por derribar cazas rusos «sólo si representan un peligro»

La organización busca armonizar los protocolos mientras pide mesura a los gobiernos proclives a «usar la fuerza»

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal. Bruselas

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:15

El secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, defendió este miércoles que la organización «sólo debe derribar cazas rusos, si éstos representan una amenaza». ... Durante la reunión de ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas -marcada por las recientes incursiones aéreas en Polonia y en Estonia y por los incidentes en Dinamarca-, el neerlandés insistió en que los aliados deben estar «absolutamente convencidos de que una aeronave supone una amenaza» antes de derribarla.

