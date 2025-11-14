El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Equipos de rescate trabajan junto un edificio residencial de 21 plantas en Kiev tras un ataque ruso. EFE

Un ataque ruso con 430 drones contra Kiev causa cuatro muertos

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, asegura que se trata de una operación «calculada» que ha causado daños en casi todos los distritos de la capital, incluidas numerosas zonas residenciales

T. Nieva

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:04

Comenta

Un ataque masivo con drones contra Kiev se ha cobrado este viernes cuatro vidas. Rusia ha utilizado hasta 430 aparatos no tripulados en lo que ... el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha calificado de ofensiva «calculada» con el objetivo de causar el mayor daño posible a la población y a las infraestructuras civiles de la capital. Moscú ha atacado además la localidad de Chornomorsk, cerca de Odesa, en el sur del país, donde ha matado a otras dos personas que se encontraban en un mercado cerca del puerto. La cifra de heridos supera la treintena.

