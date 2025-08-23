El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Jasper Philipsen impone los pronósticos en la primera entrega de La Vuelta
Enfrentamiento entre partidarios y contrarios a la inmigración. Efe

Choque en el Reino Unido entre manifestantes a favor y en contra de la inmigración

La policía separa a los dos grupos en las cerca de 30 manifestaciones convocadas contra los solicitantes de asilo instalados en hoteles por el Gobierno de Starmer

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Sábado, 23 de agosto 2025, 20:38

La inmigración divide a la sociedad británica y se ha convertido en un problema difícil de gestionar para el Gobierno laborista de Keir Starmer. Grupos ... de extrema derecha que se oponen a la entrada en el país de solicitantes de asilo convocaron para este fin de semanas al menos 30 manifestaciones. Y, aunque no han logrado por ahora reunir a un gran número de personas, ya desde el viernes se han producido enfrentamientos con contramanifestantes que apoyan a los migrantes. La policía tuvo que intervernir en localidades como Bristol para separar a los dos frentes. Hay decenas de detenidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre fallece en Llanes al precipitarse desde el paseo costero de San Pedro a las rocas del acantilado
  2. 2 Diez años de cárcel para dos individuos por estar a punto de matar a un hombre en Gijón
  3. 3

    Los coches sin etiqueta podrán acceder a la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo si estacionan en un parking
  4. 4 Estafan a jóvenes argentinos con falsas promesas de fútbol: detenido un directivo de «un modesto» club asturiano
  5. 5 El detenido por la muerte de la avilesina Noelia González pasa su primera noche en la cárcel
  6. 6 Alarma en Gijón al arder la nave de Bodegas Tino, en el polígono industrial de Roces
  7. 7 «Hasta la visita de Pedro Sánchez no habían venido los hidroaviones al incendio de Degaña»
  8. 8 Herido un motorista en Gijón tras caer por esquivar a un peatón
  9. 9 El acceso a las playas de Asturias vuelve a colapsar la A-8
  10. 10

    Fallece el sierense Fernando García Gutiérrez, figura destacada del Ciclismo Máster

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Choque en el Reino Unido entre manifestantes a favor y en contra de la inmigración

Choque en el Reino Unido entre manifestantes a favor y en contra de la inmigración