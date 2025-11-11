El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La independiente izquierdista Catherine Connolly toma su cargo como presidenta de Irlanda. AFP

Connolly se estrena como presidenta de Irlanda con un discurso crítico con el rearme de Europa

La nueva mandataria, que destaca por sus fuertes valores izquierdistas, cosechó el 64% de los votos en las elecciones, una cifra histórica

Alin Blanco

Alin Blanco

Martes, 11 de noviembre 2025, 19:35

La izquierdista independiente Catherine Connolly se ha convertido en la décima política -y la tercera mujer- en ocupar la presidencia de Irlanda. En la mañana ... del martes ha asumido el puesto que ha conseguido tras una sorprendente y aplastante victoria en las elecciones de octubre. Ya en la primera vuelta de los comicios batió el récord y obtuvo una cifra histórica con 914.143 votos (el 63%).

