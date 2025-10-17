El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Osetchkin ha sido víctima de varios intentos de atentado en los últimos años. R. C.

Cuatro detenidos en Biarritz por un intento de atentado contra un opositor a Putin

Vladimir Ossetiakin lidera una ONG que denuncia torturas y abusos en las cárceles rusas

DV

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:35

Cuatro hombres sospechosos de estar implicados en un atentado planeado contra el líder de la oposición rusa Vladimir Osetchkin fueron arrestados y puestos bajo custodia ... en París, antes de su posible procesamiento y detención este jueves por la noche. Vladimir Osetchkin, director de Gulagu.net, una ONG que denuncia la tortura y la corrupción en las cárceles rusas, declaró a la AFP que él era la persona atacada en Biarritz (Pirineos Atlánticos).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

