Cuatro detenidos en Biarritz por un intento de atentado contra un opositor a Putin

Cuatro hombres sospechosos de estar implicados en un atentado planeado contra el líder de la oposición rusa Vladimir Osetchkin fueron arrestados y puestos bajo custodia ... en París, antes de su posible procesamiento y detención este jueves por la noche. Vladimir Osetchkin, director de Gulagu.net, una ONG que denuncia la tortura y la corrupción en las cárceles rusas, declaró a la AFP que él era la persona atacada en Biarritz (Pirineos Atlánticos).

«Todo está bien», aseguró, agradeciendo a la policía y al contraespionaje franceses, «a todos los que participaron en la captura de estos gánsteres, estos asesinos». También agradeció a «quienes trabajan para prevenir estos proyectos sucios y sangrientos de Putin en Europa y en Francia».

La Fiscalía Nacional Antiterrorista (Pnat) anunció la apertura de una investigación judicial por el cargo de participación en una asociación delictiva terrorista con el fin de preparar uno o varios delitos contra las personas, confirmando la información de 'Le Parisien' .

La Policía Nacional (PNAT) ha solicitado la imputación y prisión preventiva de estos cuatro hombres, de entre 26 y 38 años. La fiscalía declaró que el 19 de septiembre se abrió una investigación preliminar sobre este plan, encomendada a la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI). «Es evidente que, de no haber existido un servicio de seguridad tan profesional y competente, los asesinos de Putin me habrían matado hace mucho tiempo», declaró Vladimir Osetchkin.

Según una fuente cercana al caso, los hombres son de Daguestán (una república federada rusa en el Cáucaso Norte), pero uno tiene nacionalidad francesa. Tres de ellos viajaron a Biarritz en abril y grabaron videos que muestran la casa de Vladimir Osechkin y un lugar que frecuenta, pero sin verlo en las imágenes, según una fuente cercana al caso. El principal sospechoso afirma que estaban de vacaciones en Biarritz, pero no todos comparten la misma versión, según esta fuente.

«Amenazas de muerte»

Vladimir Ossetchkin ya había denunciado un intento de asesinato en su domicilio de Biarritz la noche del 12 de septiembre de 2022. Explicó a la AFP que había «observado un punto rojo que se movía en la barandilla de una de las terrazas y luego se dirigía hacia él en la pared». «Apagamos la luz, nos tumbamos en el suelo, cerramos las persianas y llamamos a la policía», declaró Vladimir Ossetchkin, refiriéndose a los disparos. «Cuando llegó la policía, entraron en la casa por el otro lado y, al intentar abrir la persiana de uno de los balcones, también oyeron disparos. Interrogaron a los vecinos, quienes también oyeron los disparos». Anteriormente, había recibido «amenazas de muerte» en marzo de 2022.

Estas amenazas, «que supuestamente siguen a sus denuncias e investigaciones sobre los abusos cometidos en cárceles rusas, de los que supuestamente fue víctima», se «tomaron con la máxima seriedad», declaró entonces el fiscal de Bayona, Jérôme Bourrier. Se han implementado medidas para «garantizar la protección de Vladimir Ossetchkin», añadió. El líder de la oposición afirmó haber sido informado a principios de febrero de 2022 de un plan para asesinarlo y, desde entonces, estar bajo protección policial.

En 2021, la ONG de Vladimir Osechkin publicó vídeos de violaciones en cárceles rusas, junto con testimonios de víctimas y, excepcionalmente, de torturadores, lo que llevó a las autoridades a abrir una investigación. Afirma tener más de 1.000 vídeos que muestran torturas en prisión.