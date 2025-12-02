El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Keir Starmer y Rachel Reeves durante el congreso laborista el pasado septiembre en Liverpool Reuters

La dimisión del presidente de la oficina presupuestaria agrava la presión sobre Starmer

La marcha de Richard Hughes se produce días después de la filtración del informe fiscal que debía acompañar al presupuesto británico y que la propia entidad asumió como «el peor fallo» de su historia

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Martes, 2 de diciembre 2025, 17:23

La dimisión del presidente de la Oficina para la Responsabilidad Presupuestaria del Reino Unido (OBR), Richard Hughes, tras la publicación anticipada del informe fiscal que ... debía acompañar al presupuesto de la ministra británica de Economía, Rachel Reeves, ha desencadenado una crisis política que no se limita al organismo independiente, sino que se ha convertido en un nuevo punto de presión sobre el Gobierno de Keir Starmer. El episodio, descrito por la propia entidad como «el peor fallo» en sus quince años de historia, ha abierto un frente que ya no se centra solo en la integridad técnica del supervisor fiscal, sino en la figura de Reeves, objeto de crecientes peticiones de renuncia procedentes de la oposición y amplificadas por la prensa local, que ahora se han hecho más fuertes.

