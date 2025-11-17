El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Keir Starmer. AFP

Starmer afronta su mayor crisis interna y algunos laboristas preparan ya su sucesión

El discurso del primer ministro británico se ha debilitado tras poco más de un año en el poder debido en buena parte a las diferencias entre sus promesas políticas y la realidad de su gestión

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:50

Comenta

El 'premier' británico, Keir Starmer, atraviesa uno de los momentos más delicados desde que llegó al poder el año pasado, una victoria electoral que muchos calificaron entonces de histórica ... . Hoy, esas mismas filas se encuentran sumidas en el desconcierto y la división, con un liderazgo cada vez más cuestionado y una caída de popularidad sin precedentes para un jefe de Gobierno en el Reino Unido. Según el último sondeo de Ipsos, sólo un 13% de la población se declara satisfecha con su gestión, frente a un 79% que expresa descontento, lo que arroja un saldo neto de –66 puntos, el más bajo en toda la serie histórica de la consultora. Como subrayó el analista Keiran Pedley, «ningún primer ministro desde que existen nuestros registros ha registrado un nivel de insatisfacción tan alto».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La menor detenida por matar a su cuñada en Candamo ingresa en el hospital con un grave cuadro psiquiátrico
  2. 2 Tomasín: «Solo quiero ver pueblos de Tineo que hacía 30 años que no veía»
  3. 3 Las fuertes lluvias inundan las calles del centro de Avilés
  4. 4 Una mujer se cae dentro de una alcantarilla sin tapa en Oviedo: «Como si me hubiera tragado la tierra»
  5. 5

    La piedra en el zapato del hospital privado de Quirón
  6. 6 Cambia el tiempo en Asturias: una masa de aire «muy frío» podrá traer las primeras nevadas
  7. 7 Fallece un vecino de León al despeñarse en Gradura, Teverga
  8. 8 Nuevos asaltos en viviendas: roban en cuatro chalés de Castiello
  9. 9 El Sporting se encuentra un punto ante el Eibar
  10. 10 Fallece un vecino de León al despeñarse en Gradura, Teverga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Starmer afronta su mayor crisis interna y algunos laboristas preparan ya su sucesión

Starmer afronta su mayor crisis interna y algunos laboristas preparan ya su sucesión