La ministra de Hacienda británica, Rachel Reeves, este miércoles en la Cámara de los Comunes. AFP

Una filtración empaña la presentación del presupuesto británico y coloca en la diana a la ministra de Economía

La oficina encargada de las Cuentas difundió por error el análisis completo del plan fiscal antes de que Reeves compareciera en el Parlamento

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:06

La presentación este miércoles del llamado 'Autumn Budget', la actualización anual de otoño en la que el Gobierno del Reino Unido revisa su plan fiscal, ... quedó marcada por un incidente que acentuó la sensación de fragilidad que atraviesa el Gobierno, en uno de sus momentos más bajos desde que el Partido Laborista regresó al poder el año pasado. Y es que antes de que la ministra de Economía, Rachel Reeves, compareciera ante la Cámara de los Comunes, la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR) publicó por error el análisis completo del plan fiscal. El organismo se disculpó por lo que definió como un «error técnico», una explicación que no impidió que la oposición lo calificara de «indignante».

