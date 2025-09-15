Los 21 gobernadores que se presentaban a la reelección en las regionales rusas se mantienen en el cargo

Este domingo ha finalizado la macro-jornada electoral que ha llamado a las urnas a los rusos de 81 regiones (de las 89 que Rusia ... reconoce como propias), de la que salieron pocas sorpresas. Todos los 21 gobernadores que buscaban revalidar su liderazgo podrán seguir al frente de sus respectivas regiones. La mayoría de ellos, 20, eran de Rusia Unida, el partido del presidente ruso Vladímir Putin y el restante era un candidato independiente.

Además de elegir el gobernador de regiones como Tatarstán, Kursk y Kacmhatka, entre otras, en la misma jornada algunas regiones votaban por su parlamento regional, por la composición del hemiciclo local de la capital de provincia, o por todo simultáneamente. En total cerca de 1.600 veteranos de guerra se presentaban a las elecciones para incorporarse a la vida civil y formar parte de lo que el oficialismo ruso llama «la nueva élite» que dirigirá el país en el futuro. Por ahora la mayoría de ellos ocupan puestos de poca relevancia a nivel local y regional.

Los principales incidentes de la jornada han sido cerca de 290.000 ataques informáticos. Ella Pamfilova, presidente de la Comisión Electoral Central informó que esto no perjudicó al rendimiento del sistema electoral pero sí dejó inoperativa la página de la misma organización durante la mayor parte del día. En otras regiones como Kursk, en la frontera con Ucrania, el principal desafío para la celebración de la jornada electoral ha sido la misma guerra. Kursk es una de las regiones rusas que más ha sufrido el conflicto de forma directa, incluso vivió una invasión de su territorio.

Ganarse la legitimidad

Aunque no había margen para las sorpresas, el oficialismo ruso estaba muy interesado en celebrar este día unificado de votación en la mayor parte del país. Según explica a este medio Denys Kolesnyk, analista presidente del 'think tank' Mena Research el poder ruso «sigue manteniendo diferentes tipos de elecciones para mantener la imagen de legitimidad democrática y consolidar el poder de RU y del presidente Vladímir Putin». Además, para reforzar la imagen de legitimidad se han invitado a observadores independientes de dudosa objetividad de países amigos. De España han invitado a una docena de personas, entre ellas el conocido prorruso Pedro Mouriño.

Tal y como han señalado instituciones como la Plataforma Europea para unas Elecciones Democráticas, estos observadores sin alcanzar estándares internacionales tendrían el objetivo de blanquear y legitimar el proceso electoral. Además la misma Plataforma recuerda que hay poco margen para algo que no sea Rusia Unida, el partido oficialista.

Aunque hay una oposición «sistémica», es decir, que no pone en riesgo el régimen, nunca tiene opciones reales de tener poder para hacer cambios significativos y a veces incluso ni disimula el ser una pata para Putin. En las últimas elecciones presidenciales lo ejemplificó Leonid Slutski, el presidenciable del Partido Liberal-Democrático ruso, que aseveró entonces que votaría por su rival Vladímir Putin, además de añadir que votar por él no era votar en contra del mandatario.