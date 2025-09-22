Italia vive una huelga general que busca presionar a Meloni para que endurezca su postura con Israel

Aulas vacías en las escuelas, institutos y universidades; autobuses y trenes que no circulaban y bloqueos en los principales puertos del país. Esa es la ... realidad que se vivió este lunes en Italia con la huelga general convocada por varios sindicatos minoritarios a favor de Palestina y en contra de la campaña militar desatada por el ejército israelí en la Franja de Gaza. Decenas de miles de personas participaron en las manifestaciones convocadas en Roma y en decenas de ciudades por todo el país, en las que no faltaron pancartas y gritos de crítica al Gobierno de Giorgia Meloni por negarse a reconocer al Estado palestino y no reaccionar de manera más contundente frente a la campaña militar desatada en Gaza por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Aunque las manifestaciones se desarrollaron en su mayoría de manera pacífica y congregaron a un gran número de jóvenes y adolescentes y de familias con niños pequeños, en algunas localidades, como Milán o Florencia, se registraron episodios violentos.

Los peores disturbios se vivieron en la capital lombarda, donde una decena de personas fueron arrestadas tras enfrentarse con las fuerzas de seguridad. Alrededor de 60 agentes sufrieron heridas o contusiones, por lo que 23 precisaron de atención médica. Los incidentes tuvieron lugar en la zona de la estación ferroviaria central, adonde trataron de acceder algunos manifestantes. Los antidisturbios les lanzaron gases lacrimógenos para tratar de disolverlos, por lo que un grupo de personas les respondió tirándoles piedras y otros objetos. La manifestación milanesa, no obstante, había comenzado de manera pacífica y con la promesa de los militantes de que iban a «bloquear» la ciudad en solidaridad con el sufrimiento de la población gazatí.

«Nosotros sabemos de qué parte estar: Palestina libre desde el río hasta el mar», cantaban por su parte los manifestantes en Roma, retomando así la vieja reivindicación palestina de contar con un Estado propio que vaya desde las orillas del río Jordán hasta el Mediterráneo. En la manifestación de Florencia un grupo de personas lanzó piedras contra la sede de una empresa armamentística, mientras que en Roma y en Bolonia hubo bloqueos por parte de los militantes pro palestinos en algunas carreteras y tramos de autovías. Los paros también se notaron en los puertos de Génova, Livorno y Marghera.

Simpatías con Trump

Para la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que había tratado de desactivar la protesta por medio de las autoridades escolares, las multitudinarias manifestaciones suponen una advertencia de que una parte significativa de la opinión pública italiana no acepta que siga poniéndose de perfil frente a lo que sucede en la Franja de Gaza. Hasta ahora la jefa del Ejecutivo de Roma ha tratado de mantener su relación privilegiada con el presidente estadounidense, Donald Trump, negándose a adoptar una posición más dura con Tel Aviv, como han hecho en cambio la mayoría de líderes europeos.

Meloni, de hecho, reaccionó a las manifestaciones limitándose a criticar las «indignas imágenes» de los enfrentamientos de Milán, que «no cambiarán ni una coma la vida» de los palestinos pero sí que les «supondrán un coste» a los contribuyentes italianos. La líder de la oposición de izquierdas, Elly Schlein, condenó los disturbios en la capital lombarda y mostró su solidaridad con las fuerzas del orden, pero recordó que «decenas de miles de personas se habían manifestado pacíficamente», exigiendo a Meloni que «condene los crímenes de Netanyahu».