Lecornu supera la moción de censura y salva su cargo por 18 votos

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha evitado este jueves la que hubiera sido su segunda dimisión en apenas diez días. La moción de censura ... presentada por la Francia Insumisa (afines a Sumar o Podemos) ha obtenido 271 votos y se ha quedado a solo 18 del umbral de la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional (289). No hubo una sorpresa en el primer embate ante un muy fragmentado Parlamento al que se ha enfrentado el responsable del Ejecutivo, el tercero que hay en Francia durante el último año. La votación ha reflejado, sin embargo, la fragilidad parlamentaria de Lecornu y, en especial, de su acuerdo no escrito con el Partido Socialista, que le ha permitido salvar el cargo.

Como en Francia el voto de investidura no es obligatorio —es una de sus anomalías constitucionales que no ha aportado estabilidad en su profunda crisis política—, las mociones de censura a las primeras de cambio se han vuelto habituales en el más que accidentado segundo mandato de Emmanuel Macron. El texto presentado por los insumisos obtuvo el apoyo de sus socios comunistas y ecologistas, pero también de la ultraderechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen.

Estos dos bloques a las antípodas ideológicas deseaban una caída de Lecornu para oponerse a sus presupuestos, que comportan un recorte del gasto público de 30.000 millones de euros, pero también para contestar la decisión de Macron de nombrar cuatro veces a primeros ministros afines (Michel Barnier, François Bayrou y dos veces Lecornu), a pesar del batacazo en las elecciones legislativas del año pasado en que su coalición perdió un centenar de diputados y quedó segunda.

«¿Deseamos el orden republicano?»

El presidente «se ha atribuido de nuevo el derecho de designar un Gobierno de los derrotados», denunció la diputada insumisa Aurélie Trouvé, que presentó el texto del partido de Jean-Luc Mélenchon. Esta representante, que fue la primera en hablar durante el debate matutino, advirtió que «los recortes tendrán un efecto recesivo para la economía» de Francia, país que sufre ahora mismo un crecimiento raquítico y un elevado déficit público. Además, dijo a sus «compañeros socialistas» que la promesa de una suspensión hasta 2028 de la impopular reforma de las pensiones —el primer ministro ha evitado la censura gracias a este anuncio el martes— «es un espejismo» y «no hay ninguna garantía de que esté presente en el texto final».

Durante su intervención, Lecornu alertó que en las mociones de censura de este jueves —el partido de Le Pen también presentó una segunda, pero sin ninguna opción de salir adelante— estaba en juego «la posibilidad de que empecemos el debate de los presupuestos» o bien «nos adentremos de manera definitiva en la crisis política». «¿Deseamos el orden republicano con debates en la Asamblea Nacional? ¿O deseamos el desorden?», se preguntó de manera retórica el sexto primer ministro que ha habido en Francia desde principios de 2022.

Frágil acuerdo con los socialistas

Tras haber superado la moción de censura de esta mañana, Lecornu logra un balón de oxígeno, al menos hasta finales de año cuando concluirá un complejísimo debate presupuestario. El Ejecutivo, compuesto por ministros del centro-derecha y la derecha, pretende reducir el elevado déficit público del 5,4% al 4,7%. En una hábil maniobra, el primer ministro ha condicionado la suspensión temporal de la subida de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años —una de las medidas más contestadas del segundo mandato de Macron— a la aprobación de una enmienda en los presupuestos de la Seguridad Social. De esta manera, ha obligado a los socialistas a asociarse a la adopción de unas cuentas públicas, probablemente marcadas por la austeridad.

«No nos comprometemos a nada y, sobre todo, no nos comprometemos a dejar aprobar los presupuestos recesivos e injustos que han presentado sus ministros», advirtió el diputado socialista Laurent Baumel. Durante su intervención en el hemiciclo, recordó «el precedente de Bayrou», al que los socialistas dejaron aprobar los presupuestos del 2025 a principios de este año, pero luego pasaron a una oposición frontal presentando y votando mociones de censura en su contra.

Además de la suspensión temporal de la reforma de las pensiones, que ha irritado de manera considerable a la derecha tradicional de Los Republicanos, Lecornu ha salvado su cargo gracias al miedo que había en una parte significativa de la clase política de una convocatoria de otras elecciones legislativas anticipadas. Macron había advertido el martes que se trataba «de unas mociones de disolución» y, por consiguiente, comportarían un adelanto electoral si salían victoriosas.