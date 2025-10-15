Lecornu se enfrenta a dos mociones de censura sin saber qué harán los socialistas

Menos de una semana después de haber sido nombrado por segunda vez el pasado viernes por la noche, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, se ... enfrenta este jueves a dos mociones de censura en la Asamblea Nacional. Como en Francia el voto de investidura no resulta obligatorio, estos debates y votaciones, que empezarán a partir de las nueve de la mañana, representan para el actual responsable del Ejecutivo el primer embate de un muy fragmentado Parlamento. Las proyecciones apuntan a una votación ajustada, pero no prevén que la moción de censura presentada por la Francia Insumisa (afines a Sumar o Podemos) supere el umbral de la mayoría absoluta. Resultaría toda una sorpresa que suceda lo contrario.

Lecornu anunció el martes por la tarde una suspensión temporal de la reforma de las pensiones de 2023, que aumentó la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años (con 43 años cotizados para recibir una pensión completa). Si el Parlamento valida esa medida, la edad de mínima para jubilarse quedará congelada en 62 años y nueve meses hasta enero de 2028, cuando volverá a subir de manera progresiva. Con esa concesión respecto a la reforma más impopular del más que accidentado segundo mandato del presidente, Emmanuel Macron, Lecornu logró suavizar la oposición del Partido Socialista. La dirección de esa formación, que actualmente ejerce un rol de bisagra en la Asamblea, indicó que no votaría las mociones de este jueves.

El primer ministro explicó este miércoles por la tarde que la suspensión de la reforma de las pensiones hasta finales de 2027 —ese año están previstas las próximas elecciones presidenciales— se aplicará a través de una enmienda en los presupuestos de la Seguridad Social. El debate y la votación están previstos para noviembre. Ese mecanismo «nos permitirá ir más rápido», defendió Lecornu.

El anuncio de este miércoles, aparentemente técnico, tiene cierta relevancia política. No se trata de la opción que prefería el Partido Socialista (PS). Su secretario general, Olivier Faure, indicó por la mañana que se decantaba más bien por una ley específica sobre las pensiones. Al condicionar la suspensión de esa reforma a la adopción del presupuesto de la Seguridad Social, el primer ministro obliga a los socialistas a votar las cuentas públicas del 2026. Actualmente, su borrador incluye un tijeretazo de 30.000 millones de euros del gasto público y medidas impopulares; por ejemplo, una congelación de las pensiones, ayudas sociales y del salario de los funcionarios.

Disidencias entre los conservadores

El anuncio de este miércoles no ha cambiado la posición de la dirección del PS de oponerse a una censura inmediata de Lecornu. Pero no se puede descartar que varios de sus representantes no respeten la consigna de voto. Ocho de ellos ya apoyaron en enero una moción a las primeras de cambio contra François Bayrou, predecesor del actual primer ministro. El futuro de Lecornu también dependerá de las posibles disensiones en la derecha tradicional de Los Republicanos y en el partido de centro-derecha Horizons -liderado por el exprimer ministro Édouard Philippe-, cuya vicepresidenta ha dicho que votaría la censura si fuera diputada a causa de la suspensión de la subida de la edad de jubilación.

A diferencia de España, en Francia el voto de una moción de censura no es sinónimo del respaldo a un Gobierno alternativo. Eso favorece alianzas circunstanciales tan heterogéneas como la de este jueves. Los insumisos, verdes, comunistas y la extrema derecha de Marine Le Pen han anunciado que sí que votarán la moción de la Francia Insumisa -la presentada por el partido de Le Pen no tiene ninguna opción de salir adelante-. Todos esos partidos suman hasta 268 escaños y el umbral de la mayoría absoluta se sitúa en 289. Lecornu solo respirará aliviado cuando conozca el resultado este jueves al mediodía.