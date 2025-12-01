Macron respalda a Zelenski y defiende que «solo Ucrania puede decidir sobre sus fronteras»

Apenas dos semanas después de su última visita a París, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunió de nuevo este lunes con su homólogo francés, ... Emmanuel Macron, en el Elíseo. El dirigente de la exrepública soviética buscó el respaldo del líder galo en un momento especialmente delicado, en el que hace frente a una creciente presión interna -debido a los escándalos de corrupción de algunos de sus principales colaboradores- y externa -ante el nuevo intento de Donald Trump de acelerar las negociaciones de paz-. Ambos mandatarios se conjuraron ante el riesgo de que Washington fuerce a Kiev a firmar un acuerdo poco favorable para sus intereses, tras unas conversaciones con Moscú en las que los líderes europeos ejercen un papel secundario.

«Cuando hablamos de paz, cada uno debe ejercer su rol. Ucrania es la única que puede discutir sobre su territorio», aseguró Macron durante una rueda de prensa con su invitado. Durante esa comparecencia, el dirigente galo insistió en que Washington y Moscú no decidan posibles concesiones territoriales -por ejemplo, la parte de la región de Donetsk que sigue controlando el ejército ucraniano- sin tener en cuenta el punto de vista de Kiev. En cambio, el presidente de Ucrania -que viajó a París acompañado por su esposa, Olena Zelenska- puso mayor énfasis en las «garantías de seguridad» al país invadido.

«Intentamos terminar esta guerra de una manera digna (…). Tenemos que conseguir que Rusia no tenga la impresión de lograr una recompensa», afirmó el dirigente de la exrepública soviética. «La prioridad para Ucrania es la protección de su seguridad (…). Trabajamos para que no haya otra invasión» rusa, añadió. Respecto a esas garantías, Macron explicó que ese dispositivo «ya está terminado», sin dar más detalles sobre ello.

«No hay un plan de paz completo»

El mandatario francés impulsó en febrero la Coalición de Voluntarios en aras de ofrecer esas garantías a Kiev, algunas de las cuales representan líneas rojas para Moscú, como la presencia de soldados de la OTAN en la antigua república soviética. Pero también intenta pesar en unas conversaciones de paz en que los mandatarios del Viejo Continente no llevan las riendas, a pesar de que la guerra de Ucrania representa el mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La comida-reunión entre Macron y Zelenski coincidió prácticamente con la segunda jornada de negociaciones en Miami entre la delegación ucraniana y la estadounidense. Y tuvo lugar apenas un día antes de un nuevo encuentro de Steve Witkoff, enviado especial de Trump para este conflicto, en el Kremlin.

Le Président @EmmanuelMacron reçoit le Président Volodymyr Zelensky.



Le travail pour la paix se poursuit, dans la continuité des discussions de Genève, du plan américain et d’une concertation étroite avec nos partenaires européens. pic.twitter.com/HisXCdp86z — Élysée (@Elysee) December 1, 2025

Respecto a la posibilidad de que rusos y estadounidenses logren avances significativos, Macron sostuvo que «ahora mismo no hay un plan de paz completo». Para que eso ocurra, «hace falta que Ucrania esté en la mesa de negociaciones, Rusia y Estados Unidos también y los europeos en esa misma mesa», declaró. A pesar de ello, los dirigentes de la UE temen que Kiev se vea forzada a claudicar ante un pacto desfavorable. «Me temo que se ejerza toda la presión para el lado más débil, puesto que la rendición de Ucrania sería la manera más fácil para acabar con esta guerra», lamentó Kaja Kallas, jefa de la diplomacia comunitaria.

Aparte de la presión por parte de Trump y de una situación difícil en el campo de batalla -el ejército ruso logró en noviembre su mayor avance en el último año, según datos de la agencia AFP-, Zelenski hace frente a una creciente contestación interna. Esta provocó la dimisión el viernes de Andriy Yermak, su influyente mano derecha y jefe de gabinete. Macron le mostró su apoyo pese a los varios 'affaires' que debilitaron al presidente ucraniano en los últimos meses. «En Rusia nunca hay casos de corrupción, porque no hay agencias independientes que los investiguen (…). Se trata realmente de una dictadura», aseguró.

Tras su cara a cara, Macron y Zelenski se reunieron por videoconferencia con Witkoff y el ucraniano Rustem Umerov, quien participó en Florida en las negociaciones sobre el plan de paz de Trump. También efectuaron una segunda videollamada con el primer ministro británico, Keir Starmer, y una tercera con varios jefes de Gobierno europeos (de Alemania, Polonia, Italia…), entre los cuales no estaba Pedro Sánchez.

«Nuestra posición es clara: no se puede tomar ninguna decisión respecto a Ucrania y Europa sin los ucranianos ni los europeos. No puede haber una paz dictada a la espalda de los ucranianos ni un debilitamiento ni una división de la Unión Europea y la OTAN», dijo el canciller alemán, Friedrich Merz, tras participar en esa videollamada. Bruselas no solo teme un acuerdo poco favorable para Kiev, sino también que Washington priorice sus potenciales negocios con Rusia en lugar de la seguridad del Viejo Continente.