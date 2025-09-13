El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Manifestantes y policías este sábado en Londres. Reuters

Manifestantes de extrema derecha atacan a la Policía durante una marcha en Londres

Decenas de miles de personas participaron en las protestas, a favor y en contra de la inmigración, en la capital británica, donde se activó un dispositivo de seguridad con 1.500 agentes

Ivannia Salazar

Londres

Sábado, 13 de septiembre 2025, 18:30

La jornada de protestas que este sábado ha congregado en el centro de Londres a decenas de miles de personas ha quedado marcada por los ... enfrentamientos con la Policía, que denunció agresiones a varios agentes tras los intentos de un grupo de manifestantes de extrema derecha de romper el cordón de seguridad que separaba a las dos movilizaciones convocadas en la capital británica. La 'Met' confirmó que algunos de sus oficiales fueron atacados con objetos en Whitehall y que se vieron obligados a emplear la fuerza para evitar que se superaran las barreras establecidas.

