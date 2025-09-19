El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, recibió el jueves al director de Yad Vashem, Dani Dayan, en Berlín. EFE

El memorial israelí del Holocausto Yad Vashem abrirá en Alemania su primera filial en el extranjero

El nuevo centro tendrá fines pedagógicos y será «pilar en la lucha contra el antisemitismo»

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:10

El mayor memorial del mundo para las víctimas del Holocausto, el Yad Vashem en Jerusalén, tendrá una sucursal en Alemania, cuyo emplazamiento debe decidirse aún, ... según anunciaron la ministra federal alemana de Educación, la cristianodemócrata Karin Prien, y el director del centro para la memoria de la Shoa en Israel, Dani Dayan.

