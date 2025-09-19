La ultraderecha alemana iguala en votos e incluso supera a los conservadores en los últimos sondeos

La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) empata e incluso supera a los partidos gobernantes conservadores de la Unión Cristianodemócrata y la Unión Socialcristiana de Baviera ( ... CDU/CSU) en las cuatro últimas encuestas sobre intención de voto para las elecciones legislativas en este país, todas ellas hechas públicas esta semana.

La formación xenófoba y antieuropea iguala en votos potenciales a los partidos de la Unión en tres de esas consultas populares y les supera en un punto en una de ellas. Se trata de los sondeos periódicos que realizan los institutos demoscópicos Forsa, Forschungsgruppe Wahlen, INSA y Yougov para distintos medios de comunicación germanos.<

Además, en todas ellas, la coalición que dirige el canciller federal, el conservador Friedrich Merz, pierde la mayoría absoluta en el Bundestag necesaria para gobernar, ya que su socio socialdemócrata (SPD) cae a un mínimo histórico de entre el 14% y el 15%. A su vez, Los Verdes oscilan entre un 10% y un 12% de votos y La Izquierda entre un 9% y un 11%.

CDU/CSU y AfD empatan a un 25%, 25,5% y 26% en las encuestas de Forsa, INSA y Forschungsgruppe Wahlen, respectivamente, pero la ultraderecha gana con ventaja de un punto en la de Yougov, que le adjudica un 26% de sufragios potenciales en su mejor resultado hasta ahora en ese tipo de consultas. Las cuatro han sido publicadas entre el 16 de septiembre y este viernes.

La última, el 'Politbarometer', el barómetro político que Forschungsgruppe Wahlen realiza regularmente para la cadena pública de televisión ZDF, augura por primera vez un empate entre conservadores y radicales de derechas. Sin embargo revela también que una mayoría clara de los alemanes defiende el cortafuegos levantado por el resto de los partidos para aislar a AfD.

Un 63% de los consultados y un 74% de los votantes de la Unión están a favor de que los conservadores continúen rechazando toda colaboración a nivel nacional, regional o municipal con Alternativa para Alemania. Tan solo un 34% condena la marginación que sufre la ultraderecha por el resto de las formaciones democráticas.

Y aunque AfD sigue su carrera ascendente con una política de rechazo a los refugiados y migrantes y de acercamiento a la Rusia de Vladímir Putin, tan solo un 21% considera que sería buena para el país su participación en un ejecutivo nacional. Un 60% está convencido de que su política perjudicaría a Alemania y un 16% piensa que no cambiaría para nada la actual.

Líneas conflictivas

El 'Politbarometer' revela también cuales son las líneas conflictivas en la sociedad. El 86% estima que estas se encuentran en el frente entre la derecha y la izquierda, un 73% en el conflicto entre ricos y pobres, un 67% en la colisión entre alemanes y extranjeros y un 42% en las diferencias entre alemanes occidentales y orientales.

Entre tanto, un estudio realizado por la Fundación Konrad Adenauer, cercana a los cristianodemócratas sobre la participación en ejecutivos europeos de partidos ultraderechistas en colaboración con formaciones conservadoras ha llegado a la conclusión de que estas últimas siempre salen perdiendo, mientras los radicales ganan terreno.

La colaboración de conservadores con partidos radicales de derechas no ha conducido a una «domesticación» de estos últimos sino a un debilitamiento de los primeros, señala el análisis realizado sobre la situación en 10 países del viejo continente. «Las formaciones populistas de derechas alcanzan resultados récord y presionan cada vez más a sus competidores tradicionales en el sistema de partidos», subraya el estudio.

Los analistas de la Fundación Konrad Adenauer lo explican con dos ejemplos. «La idea de que un partido populista de derechas puede ser domesticado mediante una coalición con los conservadores y 'desmitificado' gracias a su labor de gobierno ha resultado ser, hasta ahora, una quimera en el caso de Finlandia», destaca en el primer caso.

Desmitificación

En el país vecino, Austria, ha habido fases de exclusión, acercamiento y cooperación de los conservadores en el trato con el partido ultraderechista FPÖ. «La estrategia, a menudo articulada, de 'desmitificación mediante la integración' ha sido, en el mejor de los casos, temporal, pero a largo plazo no ha tenido éxito», sentencian los responsables del estudio.

El documento deja claro que existen grandes diferencias entre los partidos de extrema derecha en Europa, por ejemplo, en su postura respecto a la Unión Europea, Rusia o el Estado de derecho: «Mientras algunos partidos populistas de derechas se consideran parte del sistema democrático, otros se posicionan deliberadamente como partidos antisistema y promueven un modelo de Estado alternativo y más autoritario».

En consecuencia, el trato que se les da también es diferente. El estudio clasifica a Alternativa para Alemania en la categoría de «partidos populistas autoritarios de derecha y de extrema derecha», con los que «no es concebible» la cooperación de la familia de partidos conservadores del PPE «ni a nivel nacional ni europeo».

La valoración de la fundación Konrad Adenauer coincide con la decisión de la CDU. Según esta, se descarta cualquier colaboración con AfD. Dentro de la CDU se habla una y otra vez de que existe un cortafuegos con respecto a la ultraderecha. Sin embargo, la presión crece sobre todo a nivel municipal, donde se han producido ya colaboraciones entre conservadores y AfD.