El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El presidente chino, Xi Jinping, en una comparecencia en Pekín. AFP

El MI5 cree que China supone una «amenaza grave» para el Reino Unido

El jefe del Servicio de Inteligencia considera que países como el Gigante asiático, Rusia e Irán son un «riesgo mayor» que el terrorismo

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Jueves, 16 de octubre 2025, 19:31

Comenta

El director general del MI5, Ken McCallum, advirtió ayer en un discurso pronunciado en la sede central de la agencia en Thames House (Londres), de ... que las amenazas procedentes de Estados como China, Rusia e Irán representan hoy para el Reino Unido un riesgo «tan serio o incluso mayor» que el del terrorismo, lo que, en su opinión, obliga a una transformación profunda de la inteligencia británica, «la más significativa desde el 11 de septiembre» de 2001. Con un tono grave y sostenido, McCallum describió un escenario de seguridad en el que la actividad hostil de origen estatal se ha intensificado de forma notable, hasta el punto de situar a su servicio ante «una nueva era de amenazas», en la que debe operar «con la misma urgencia y determinación» con que respondió al auge del terrorismo yihadista hace dos décadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La viuda del ganadero asesinado ingresa en Jove tras sufrir un brote psiquiátrico
  2. 2 La Policía encuentra el cadáver de un joven de 22 años en un edificio okupa de Oviedo
  3. 3 El dueño del narcopiso de la calle Cabrales, en Gijón, a juicio por apuñalar a un hombre y retener a otro
  4. 4 La Policía Nacional da la alarma ante un nuevo tipo de estafa a mayores
  5. 5 Muere José Manuel Espinosa, el defensa del Sporting de Gijón que secó a Maradona
  6. 6 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  7. 7

    La Policía Nacional desaloja el piso okupa de El Entrego ante la fuerte presión vecinal
  8. 8 Detenido por octava vez el hombre que robó y atacó con unas tijeras a una azafata en Avilés
  9. 9 Una herida en un incendio en una vivienda del Polígono de Pumarín, en Gijón
  10. 10 Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 79 años desaparecido en Llanes desde el sábado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El MI5 cree que China supone una «amenaza grave» para el Reino Unido

El MI5 cree que China supone una «amenaza grave» para el Reino Unido