El MI5 cree que China supone una «amenaza grave» para el Reino Unido

El director general del MI5, Ken McCallum, advirtió ayer en un discurso pronunciado en la sede central de la agencia en Thames House (Londres), de ... que las amenazas procedentes de Estados como China, Rusia e Irán representan hoy para el Reino Unido un riesgo «tan serio o incluso mayor» que el del terrorismo, lo que, en su opinión, obliga a una transformación profunda de la inteligencia británica, «la más significativa desde el 11 de septiembre» de 2001. Con un tono grave y sostenido, McCallum describió un escenario de seguridad en el que la actividad hostil de origen estatal se ha intensificado de forma notable, hasta el punto de situar a su servicio ante «una nueva era de amenazas», en la que debe operar «con la misma urgencia y determinación» con que respondió al auge del terrorismo yihadista hace dos décadas.

Según explicó el jefe del Servicio de Inteligencia interior británico, el MI5 mantiene actualmente un número «casi récord» de investigaciones relacionadas con terrorismo, y sus equipos han conseguido frustrar diecinueve atentados en fase avanzada desde 2020, aunque, añadió, el número de investigaciones vinculadas a amenazas estatales ha aumentado un 35% en el último año. «Desde mi anterior informe anual, las amenazas procedentes de Estados se han intensificado, y con ellas ha crecido también el número de individuos bajo investigación por actividades hostiles, entre ellas el espionaje contra nuestro Parlamento», declaró. Estas actividades, afirmó, «se han vuelto más descaradas, más complejas y más persistentes».

Pekín dice que es falso

El discurso, que coincidió con el creciente malestar político por el colapso de un caso judicial contra dos presuntos espías británicos que trabajaban para China, estuvo atravesado por la preocupación de que el Reino Unido esté entrando en una fase de competencia global donde las fronteras entre la inteligencia y la diplomacia resultan cada vez más difusas. McCallum subrayó que su organización ha debido intervenir en la última semana para neutralizar una actividad de seguridad nacional «vinculada a China», aunque evitó detallar la operación.

«¿Representan los actores estatales chinos una amenaza para la seguridad del Reino Unido? Por supuesto que sí, y lo hacen cada día», afirmó. No obstante, se abstuvo de hacer juicios sobre la política exterior del Gobierno, recordando que «la valoración global de las relaciones bilaterales con China es una cuestión que corresponde a la autoridad política, no a la inteligencia». El responsable del MI5 insistió, en todo caso, en la necesidad de que el Reino Unido «se convierta en un objetivo duro frente a todas las amenazas».

El Gobierno chino, por su parte, rechazó todas las acusaciones, calificándolas de «narrativas falsas y difamatorias». «China se opone firmemente a la propagación de la llamada teoría de la amenaza china», declaró el portavoz del ministerio de Exteriores, Lin Jian, citado por la agencia Xinhua.