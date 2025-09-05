El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Directo El Pleno de la Junta con motivo del Día de Asturias, en directo
Operarios trabajan con taladros y martillos en el funicular accidentado en Lisboa. EFE

Milagro en Lisboa: el padre del niño alemán del funicular al que dieron por muerto está hospitalizado

Las autoridades portuguesas han identificado a personas de ocho nacionalidades entre los 16 fallecidos

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:28

Final feliz para una de las familias víctimas de la tragedia de Lisboa tras aclararse la situación de todos sus integrantes. El padre de uno ... de los dos niños que viabajaban en el accidentado funicular de La Gloria ha sido encontrado con vida tras haber sido dado por muerto. El pequeño alemán de tres años había sido rescatado la tarde del miércoles solo, ensangrentado y llorando entre los escombros del vagón. Las primeras investigaciones localizaron a su madre entre los heridos hospitalizados, en estado crítico pero estable, mientras el padre fue incluido en la primera lista provisional de fallecidos.

