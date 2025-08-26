El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista aérea de la Torre Eiffel y el río Sena, en París. Reuters

La Policía francesa apunta a la homofobia como móvil del asesinato de los cuatro hombres hallados en el Sena

El principal sospechoso de esos crímenes múltiples es un joven tunecino que supuestamente mató a un francés, un argelino y a dos amigos con los que vivía en una casa okupa

Enric Bonet

Enric Bonet

Corresponsal. París

Martes, 26 de agosto 2025, 20:05

La Policía francesa apunta a la homofobia como el móvil del asesinato de cuatro hombres en Francia, cuyos cadáveres fueron encontrados a mediados de agosto ... en el Sena, cerca de París. Dos semanas después de ese misterioso hallazgo en el río capitalino, los agentes han avanzado en la resolución de este caso macabro. Consideran que supuestamente se debió a un asesino en serie: el joven tunecino Monji H, arrestado la semana pasada. A pesar de que el principal acusado no ha reconocido su culpabilidad, los responsables de la investigación están convencidos de que se trata del responsable de este suceso, tan grave como inhabitual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un botellazo acaba con las fiestas de Contrueces, en Gijón: «Por culpa de un gracioso, no vamos a seguir tocando»
  2. 2 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  3. 3 Susto en Gijón: un coche invade una acera repleta de viandantes y derriba una farola
  4. 4 Orlegi inyecta 11 millones de euros al Sporting de Gijón a través de un crédito participativo
  5. 5 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  6. 6

    Los deberes del Real Oviedo en la última semana del mercado de fichajes
  7. 7

    Cabárceno denunciará a tres turistas por colarse en el recinto de los lobos
  8. 8 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  9. 9 Fallece a los 81 años Isabel Pisano, una actriz y periodista que rompía moldes
  10. 10 En Gijón hay ocho relojes de sol a la vista

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Policía francesa apunta a la homofobia como móvil del asesinato de los cuatro hombres hallados en el Sena

La Policía francesa apunta a la homofobia como móvil del asesinato de los cuatro hombres hallados en el Sena