La Policía rusa detiene a una estudiante por cantar una canción contra Putin

Diana Loginova, más conocida artísticamente como Naoko, ha sido detenida este miércoles por «desacreditar públicamente las Fuerzas Armadas» y «organizar una concentración ciudadana en lugares ... públicos» al haber participado en un espectáculo callejero en la que se cantaron canciones prohibidas críticas contra el Gobierno ruso. Esta estudiante de música de 18 años es una de las personas que interpretó títulos de diferentes grupos rusos populares en las calles de San Petersbugo, entre los cuáles se encuentran 'Zemfira', 'Monetochka' y 'Noize MC'. Este último es el más conocido de los tres y el más crítico con el presidente, Vladímir Putin, hasta el punto de que es considerado por las autoridades como «agente extranjero» y una de sus canciones, «El lago de los cisnes cooperativo», está prohibida en Rusia desde la primavera. Según publican medios como Fontanka, Naoko ya se encuentra en libertad pero se la podría juzgar por los cargos previamente mencionados.

Los músicos cantaron acompañados por una multitud de jóvenes que corearon diferentes canciones en pleno centro de la segunda capital del país y ciudad natal del presidente, en la avenida Nevski. Suelen celebrar este tipo de actos al menos desde agosto, que es cuando empezaron a hacerse famosos en las redes a pesar del mensaje de muchas de las canciones de su repertorio. La que tuvo más eco de su última actuación de este martes (y la que le costó una detención al guitarrista y al batería del grupo, que fueron puestos en libertad antes que Naoko y sin cargos) fue 'El lago de los cisnes cooperativo'. Las autoridades rusas la prohibieron este mismo año alegando que «fomenta una actitud negativa hacia los representantes de los organismos gubernamentales y las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa« y la tildó de «información prohibida».

La letra de la canción alude al ballet del Lago de los Cisnes, que es algo que los rusos asocian con tiempos de inestabilidad y cambio porque la televisión pública lo emitía en bucle en momentos como la muerte de un líder del país o en pleno golpe de Estado de 1991. Además se refiere directamente a Putin con versos como «dejemos que el abuelo tiemble de miedo en el lago», haciendo referencia al lago Cooperativo en el noroeste de Rusia donde suele veranear.

Uno de los alias que le han puesto sus detractores al mandatario ruso es el de «el abuelo del búnker» por su edad (73 años) y por el «miedo» que le atribuyen al esconderse en búnkeres subterráneos que se rumorea que tiene en los Urales. Noize MC es crítico con las autoridades rusas desde 2014, algo que le costó que tuviera que suspender muchas de sus actuaciones previas a 2022 en Rusia por presiones de las autoridades y por falsas amenazas de bomba. Cuando el ejército empezó la invasión de Ucrania se mudó con su familia a Lituania.