Los servicios de seguridad junto al tren que tuvo que detenerse el domingo. Efe

Polonia atribuye el sabotaje en una línea férrea a dos ucranianos al servicio de Rusia

El primer ministro, Donald Tusk, ha anunciado la identificación de los responsables, que pretendían causar «una catástrofe» y provocar el caos

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Martes, 18 de noviembre 2025, 16:05

Comenta

Los tambores de guerra resuenan cada vez a mayor volumen en el este de Europa. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha informado este ... martes de que la policía ha identificado a los responsables de los actos de sabotaje que afectaron a una línea férrea, en la inmediaciones de Mika, el pasado domingo. Son dos ciudadanos de nacionalidad ucraniana que colaboran con los servicios de Inteligencia de Rusia, según Tusk. El jefe del Gobierno añadió que habían entrado en Polonia a través de la frontera con Bielorrusia –aliado del Kremlin–. «Tras cometer su acción, estos individuos abandonaron el país por el paso fronterizo de Terespol», indicó. Varsovia apunta el dedo acusador hacia Moscú. La tensión no deja de crecer en la zona cuando la invasión rusa de Ucrania está cerca de cumplir cuatro años.

